Dit heeft het gasdebat in de Tweede Kamer ons opgeleverd

Minister Wiebes van Economische Zaken kan zich vinden in het voorstel van de provincie Groningen, de gasgemeenten en gasbelangenverenigingen om schade tot een bepaald bedrag meteen te laten repareren door een aannemer.

Dat bleek woensdag tijdens het gasdebat in de Tweede Kamer. De controle op de schades is dan steekproefsgewijs. Deze 'aannemersvariant' zou vanaf april kunnen worden ingevoerd.

Wiebes zegde woensdag toe om eind deze maand aan de Kamer te schetsen hoe de variant er uit komt te zien.

Generaal pardon

Een generaal pardon voor Groningen, waardoor alle aardbevingsschades in één keer afgehandeld worden, is volgens Wiebes onmogelijk. 'Ik ben niet vies van pardons, maar dat gaat hier niet', zei de minister. 'Van sommige schades is alleen een telefoonnummer bekend en geen bedrag. Dan kunnen we ook niet uitbetalen.'

Parlementaire enquête

GroenLinks wil een parlementaire enquête over de gaswinningsproblematiek in Groningen. Kamerlid Tom van der Lee vroeg vrijwel alle partijen om steun. Die kreeg hij van de SP, de PvdA en de Partij voor de Dieren. Regeringspartijen ChristenUnie, CDA en D66 vinden het te vroeg voor een parlementaire enquête. Dit geldt ook voor de SGP.

Motie

Aan het eind van het debat heeft de voltallige aanwezige oppositie een motie ingediend met het verzoek om de vijf voorstellen die de provincie Groningen, de zeven bevingsgemeenten, het Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging in een brandbrief hebben gedaan, 'onverkort ter harte te nemen en uit te voeren'.

Aanstaande dinsdag stemt de Kamer over alle ingediende moties.

