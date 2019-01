'Grootverbruikers van Gronings gas zien omschakeling (nog) niet zitten'

Nederlandse grootverbruikers van het Groninger aardgas, die moeten overstappen op een andere energiebron, maken voorlopig weinig aanstalten om deze overstap te maken. Dat blijkt een enquête van De Volkskrant.

De krant heeft 36 bedrijven benaderd met de vraag hoe het staat met hun plannen voor hun eigen energietransitie. Uit de reacties blijkt dat veel bedrijven terugdeinzen omdat ze niet weten op welk paard ze moeten wedden.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil Nederlandse grootverbruikers van het Groninger aardgas dwingen binnen enkele jaren over te stappen naar een andere, bij voorkeur milieuvriendelijke energiebron. Daarmee wil Wiebes twee vliegen in één klap slaan: de aardgaswinning in Groningen versneld afbouwen en de uitstoot van het broeikasgas CO2 in Nederland verminderen.

Investeringen

Om te kunnen overschakelen van het laagcalorisch Gronings gas naar hoogcalorisch gas uit het buitenland, moeten installaties worden vervangen of aangepast.

Daarvoor zijn investeringen nodig, die al gauw in de tientallen miljoenen euro's lopen. En aardgas is weliswaar minder milieuvervuilend dan bijvoorbeeld steenkool, maar zeker niet CO2-arm

Een alternatief is overschakelen naar een milieuvriendelijk alternatief, zoals groen waterstofgas. Ook dat vergt grote investeringen, terwijl het nog maar de vraag is of dit soort alternatieven levensvatbaar blijkt.

Zeoylist Delfzijl

Eén van de bedrijven die de Volkskrant als voorbeeld aanhaalt, is Zeolyst in Delfzijl. Dit bedrijf maakt zeolieten, organische verbindingen die bijvoorbeeld in katalysatoren en wasmiddelen worden gebruikt.

De productie gebeurt onder temperaturen tot 800 graden Celsius. Dat leidt tot een gasverbruik van 120 kuub per uur, oftewel 4 miljoen kuub Gronings aardgas per jaar.

Directeur Jos Leuveld ziet de noodzaak van het overstappen naar een andere energiebron. Maar is het economisch ook verantwoord.

'Als de concurrent voor 30 euro per kilo kan blijven produceren en wij gaan noodgedwongen naar 40 euro per kilo, is het einde verhaal', zegt Leuveld tegen de Volkskrant.

