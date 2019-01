Transfers bij FC Groningen: 'Het is bijna niet meer bij te houden'

FC Groningen is deze winterperiode stevig bezig op de transfermarkt. FC Groningen-watcher Stefan Bleeker volgt het op de voet en concludeert: 'Het gaat maar door.'

Stefan, wat ligt er nu eigenlijk vast bij FC Groningen?

'Tot vandaag al vier spelers: Thomas Bruns, Iliass Bel Hassani, Ko Itakura en Kaj Sierhius. En nu komen Paul Gladon en El Hankouri van Feyenoord daar ook nog bij. Dan staat de teller al op zes spelers.'

Het is wel een drukke periode nu?

'Ja, het is niet meer te volgen. Er komen zoveel spelers bij nu. Het blijft maar doorgaan. Je zou zeggen dat het een keer moet stoppen, maar ik heb geen idee meer waar ze deze periode toe in staat zijn. Zo hectisch heb ik het nog niet eerder gezien bij FC Groningen.'

Wat zegt dit over het beleid van de club?

'Aan het begin van het seizoen was Ron Jans nog heel overtuigd van de selectie, hoe talentvol het ook was. Als je dan nu ziet wat er deze winterperiode allemaal gehaald wordt, dan komen ze daar dus wel flink op terug.'

Kan dat ook allemaal zomaar bij de FC?

'Op zich wel, want er was ruimte in het budget om extra salarissen aan te trekken. Er was geen geld voor transferbedragen en die zijn er ook niet gekomen. Het is allemaal transfervrij of huur en daar zullen ze vast goed over onderhandeld hebben. Alleen moet je wel kijken naar de hoeveelheid spelers in je selectie. Die kan ook niet te groot worden natuurlijk.'

Hoe hou jij het zelf allemaal bij?

'Het is vooral heel veel bellen, appen en op zoek naar informatie. De club geeft soms wel wat toe, maar vaak ook niet. Het maakt ook uit of je zelf al via via informatie hebt weten te achterhalen. Het werkt wat dat betreft elke keer weer anders. Een uur of soms zelfs een paar minuten later kan alles, ook de reactie van de club, weer anders zijn. Het is en blijft een spel.'

Gaan deze transfers ook het verschil maken in de tweede seizoenshelft?

'Dat is natuurlijk de vraag, want lang niet iedereen is ook gelijk al wedstrijdfit. Van Sierhuis en Bruns weet je dat, die staan er in principe direct. Maar van de rest weet je dat nog niet. Ook Gladon bijvoorbeeld heeft in België weinig gespeeld de afgelopen periode.'

We hebben nog twee weken: wat gaat er nog gebeuren?

'Er zijn zeker nog geruchten over nog meer nieuwe spelers en natuurlijk zijn er ook vragen: gaan er nog spelers weg? Blijft Mahi en hoe zit het met Doan? Ik denk dat de kans dat Mahi weg gaat groter is dan bij Doan, maar eigenlijk moet je ze beide koste wat kost behouden. Het worden nog twee interessante weken.'

