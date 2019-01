Plannen voor windmolenpark bij Bellingwolde

Er zijn plannen voor de bouw van een windmolenpark aan de Duitse grens bij Bellingwolde. De windmolens moeten aan de Nederlandse kant van de grens komen. Aan de Duitse kant staan op meerdere plekken al molens.

Ontwikkelaar Solarfields is net als vier landeigenaren betrokken bij de plannen. Solarfields hield zich tot nu toe vooral bezig met zonneparken.



Draagvlak

'We zijn bezig met verschillende duurzame initiatieven, die nodig zijn om energiedoelen te behalen', zegt een woordvoerder van Solarfields. Het bedrijf wil onder andere draagvlak creëren voor de komst van de molens.

'We gaan kijken of er überhaupt draagvlak is in de omgeving. Mocht dat niet zo zijn, dan houdt het op', laat ook één van de landeigenaren, Pieter Dinkla weten. Dinkla geeft aan de gedachte te hebben om een fonds te maken waarin, ter compensatie, ieder jaar een 'substantieel bedrag' wordt gestort. Elke vereniging in Rhederbrug of Bellingwolde zou daar aanspraak op kunnen maken.



Gemeente: 'nog niet mogelijk'

De gemeente Westerwolde geeft aan dat ze op dit moment nog niet meewerkt aan het plaatsen van grote windmolens. 'Maar we zijn bekend met het initiatief om de molens langs de grens bij Rhederbrug en De Lethe te plaatsen', zegt Bart Huizing (PvdA). Huizing geeft aan een geplande informatieavond in Bellingwolde 'redelijk voorbarig' te vinden. De avond wordt op 29 januari door Solarfields georganiseerd, en is bedoeld voor direct omwonenden. 'Je kan daarmee wat onrust krijgen binnen je gemeente, en dat willen we voorkomen.'



Beleid over windmolens

De gemeente is momenteel bezig om beleid te formuleren over zonneparken en kleine windmolens. Over grote windmolens heeft de gemeente het momenteel niet, zegt Huizing.

Wethouder Harrie Brunen (Gemeentebelangen) zei eerder over grote windmolens dat inwoners van de gemeente tijdens inloopavonden hun voorkeur eraan gaven om grote windmolens te plaatsen aan de Duitse grens. Reden daarvoor zou zijn dat aan de Duitse kant van de grens al windmolens staan.



'Slechts opmerkingen aantal inwoners'

Wethouder Huizing bagatelliseert die uitspraak nu, en zegt dat het slechts de opmerkingen zijn van 'slechts een aantal inwoners'. Of de komst van grote windmolens nooit ter sprake zal komen, wil Huizing niet zeggen. 'We verwachten dat de gemeenteraad daar de komende tijd uitspraken over gaat doen.'

Landeigenaar Dinkla is overigens gemeenteraadslid in Westerwolde namens de VVD. Hij laat weten niet deel te nemen aan eventuele stemmingen over het windmolenpark op zijn grondgebied.

