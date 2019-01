'Bedrijven moeten risico's Brexit in kaart brengen'

Bedrijven doen er verstandig aan om verschillende scenario's in kaart te brengen nu de Brexit-deal van premier May het niet heeft gehaald. Met dat advies komt de Groningse hoogleraar Bart Los.

Los is hoogleraar Internationale Handel, Groei en Ontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgde het debat in Britse parlement met veel interesse. De afspraken tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk over wat er moet gebeuren op het moment dat die laatste uit de EU stapt, werden van tafel geveegd.

Nieuwe situatie

Ook voor Los is het gissen wat er nu gaat gebeuren. 'Bedrijven moeten de risico's in kaart brengen. Alleen dan kunnen ze snel inspelen op de nieuwe situatie.'

Uiterlijk maandag moet premier May met een nieuw voorstel komen. Woensdag zal er nog worden gesproken over een motie van wantrouwen tegen May, maar Los verwacht niet dat die motie zal worden aangenomen.

De Groningse hoogleraar gaat er vanuit dat er uiteindelijk wel afspraken zullen worden gemaakt tussen Europa en Groot-Brittannië. 'Bij een no-deal zullen de economische gevolgen groot zijn. In het Noordoosten van Engeland is nu al sprake van een recessie. Dat gebied zal alleen maar groter worden op moment dat er geen afspraken worden gemaakt.'

Gevolgen RUG

Ook voor zijn eigen werkgever, de Rijksuniversiteit Groningen, kan de Brexit grote gevolgen hebben. 'Brits universiteiten zouden straks wel een geen beroep meer kunnen doen op Europese onderzoeksfondsen. En de RUG werkt regelmatig samen met de universiteiten Van Oxford, Cambridge en de London School of Economics.'