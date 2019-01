Advocaten gaan staken: 'Rechtsbijstand is fundamenteel recht'

Het gerechtsgebouw in Groningen. (Foto: Jos Schuurman / FPS)

Advocaten in Noord-Nederland gaan actievoeren. Ze vinden de bezuinigingen op de sociale advocatuur onacceptabel.

De Orde van Advocaten in Noord-Nederland roept zijn leden op om volgende week woensdag te gaan staken. Op deze dag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van het kabinet voor de rechtsbijstand. Tussen 9.00 en 9.30 uur vindt een demonstratie plaats bij de rechtbank in Groningen.

Selectieve rechtsbijstand

Tot nu toe kan in principe iedereen die een advocaat nodig heeft, maar dat niet kan betalen, een beroep doen op de rechtsbijstand. Als het aan minister Sander Dekker van Rechtsbescherming ligt, gaat dat veranderen. Zijn bedoeling is dat een overheidsorgaan gaat bepalen wie in aanmerking komt voor rechtsbijstand.

Dat is principieel onaanvaardbaar, vinden de advocaten. Zij wijzen erop dat veel van die rechtszaken juist tegen de overheid worden gevoerd.

Ook de vergoedingen die sociale advocaten van de overheid krijgen, zijn hen een doorn in het oog: 'Veel te laag en [het]tast een fundamenteel recht van elke Nederlander aan'.