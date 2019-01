Wiebes reageert op brandbrief: 'Gemeenten krijgen meer ruimte'

Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken heeft per brief gereageerd op de brandbrief die hij eerder deze week kreeg, waarin Groningen waarschuwt voor een 'gascrisis'.

Wiebes gaat met zijn brief in op de vijf adviezen die de provincie, de gasgemeenten en gasbelangenverenigingen aan de minister hebben gegeven. Daarmee trachten zij om de impasse in de Groningse gasproblematiek te doorbreken.

De ruimte

Uitgangspunt van zijn brief is 'dat de gemeenten de ruimte krijgen om, op basis van de

randvoorwaarden die het onafhankelijk instituut op objectniveau vaststelt, de plannen lokaal in te passen en te combineren met overige maatregelen zolang dit niet ten koste gaat van de veiligheid'.

Versnelling

Wiebes zegt verder onder andere de zorgen over het langzame tempo van de schadeafhandeling met de brandbriefstuurders te delen. Hij zegt samen met de Technische Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) op zoek te blijven naar verdere versnellingsmogelijkheden.

NAM betaalt

Hij zegt ook dat alle kosten die nodig zijn om de versterkingsoperatie uit te voeren, door de NAM betaald zullen worden. 'Ik wil benadrukken dat de NAM op afstand is gezet en geen rol meer heeft in de beoordeling van de mate waarin huizen aan de veiligheidsnorm voldoen, noch in de uitvoering van de versterking.'

