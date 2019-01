Reacties op brief Wiebes: 'Teleurstellend' en 'Uitermate droevig'

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Midden-Groningen is niet tevreden met de reactie van minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken op de brandbrief die de provincie, de gasgemeenten en gasbelangenverenigingen hem deze week stuurden.

Daarin staan vijf adviezen, waarmee zij trachten om de impasse in de Groningse gasproblematiek te doorbreken. Ze waarschuwen voor een 'gascrisis' en zeggen: 'we staan op een kantelpunt waarbij in Groningen iets fundamenteel misgaat'.

Reactie Wiebes

Uitgangspunt van Wiebes' reactie is 'dat de gemeenten de ruimte krijgen om de plannen voor de schadeafhandeling lokaal in te passen en te combineren met overige maatregelen zolang dit niet ten koste gaat van de veiligheid'.

Teleurstellend

Met die reactie is burgemeester Hoogendoorn niet tevreden, laat hij via Twitter weten.

'Antwoord minister Wiebes op ultiem appèl van Groningen is teleurstellend. Ergerlijk hoe de minister om zijn verantwoordelijkheid heen blijft lopen. Ruimte voor de gemeenten? Dat ervaren wij niet. Steeds weer getouwtrek om dingen te kunnen doen!'

Eikenaar: 'uitermate droevige kamerbrief'

Gasgedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) reageert op social media op de brief van Wiebes.

Hij noemt het 'een uitermate droevige kamerbrief'. Volgens Eikenaar komt er helemaal niet meer ruimte voor inwoners en gemeente en staat juist het computermodel centraal.

