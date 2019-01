Deel dit artikel:













Garnwerd is van slag door faillissement Café Hammingh; 'honderd procent kans op doorstart' (Foto: RTV Noord) (Foto: RTV Noord)

'Volgens mij is iedereen er aardig door van slag', reageert Liesje Faber uit Garnwerd op het nieuws dat Café Hammingh failliet is. Toch gloort er licht aan de horizon: curator Wim Entzinger zegt dat al meerdere kandidaten zich hebben gemeld om het café over te nemen.

De financiële schuld van Café Hammingh valt volgens de curator mee: 'Het is minder dan 100.000 euro.' Hij verwacht dat zich nog meer kandidaten melden voor een overname. 'De kans op een doorstart? Laat ik maar zeggen honderd procent', zegt Entzinger. Icoon voor iedereen 'Het café is zo verweven met het dorp', vertelt dorpsbewoner Faber. 'Het is gewoon een icoon voor iedereen. We zijn bedroefd dat het zomaar dicht is gegaan.' Zondag sloot het restaurant-café ineens de deuren. Binnen zijn de tafels van het restaurant nog gedekt. Nienke Venema-Veenstra noemt het café een thuisbasis voor Garnwerd. 'Alles is aan Hammingh gelieerd. Nieuwjaarsvisites, vroeger kwam Sinterklaas er, mijn moeder heeft haar trouwfeest hier gehad.' Ontslag is onvermijdelijk De tien medewerkers zijn officieel nog niet ontslagen, zegt de curator. Het is volgens hem onvermijdelijk dat het een dezer dagen alsnog gebeurt. Café Hammingh werd deze week failliet verklaard. Exploitant Sander Vrieling weet het faillissement aan een verkeerd gekozen managementstructuur. Vrieling had het café-restaurant pas een jaar geleden overgenomen. Lees ook: - Café Hammingh is failliet verklaard: 'Het heeft niet goed uitgepakt'

