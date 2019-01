Onrust Paddepoel: 'Sommige brandweermannen wilden heft in eigen hand nemen'

'Er waren collega's zo boos, dat ze het heft in eigen handen wilden nemen.' Brandweercommandant Dennis de Vlieg blikt terug op de ongeregeldheden rond de jaarwisseling in de Groninger wijk Paddepoel.

In de wijk werden hulpverleners, onder wie de brandweer, bekogeld. Soms willen hulpverleners daar eigenhandig op reageren. 'We proberen de situatie dan te sussen', zegt De Vlieg. 'Ik snap mijn collega's, maar dan belanden zij zelf in het beklaagdenbankje.'

Vuurwerk, bierflesjes en stenen

Volgens De Vlieg werden brandweermannen rond oud en nieuw opgewacht door groepen jongeren. Die stookten vuurtjes in de hoop dat de hulpdiensten zouden komen. 'Zodra wij aankwamen, werden we belaagd met vuurwerk, bierflesjes en stenen.'

'Wij stapten snel weer in en gingen weg. Daar werken we niet voor', zegt De Vlieg. Rond de jaarwisseling gingen in de wijk meerdere auto's in vlammen op en werden meerdere mensen uiteindelijk aangehouden.

Bewijsmateriaal

Voor de politie is het lastig om in dergelijke situaties direct in te grijpen. 'Vind in een groep maar eens degene die de steen gooit', zegt De Vlieg. 'Het gaat om bewijs op dat moment.'

De stichting Dutch Military Veterans deelde taarten uit aan verschillende brandweerkorpsen in onze provincie. Hiermee wilde ze de korpsen een hart onder de riep steken. De aanleiding waren de ongeregeldheden in Paddepoel.

