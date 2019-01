Sarèl de Jonge geeft kickboks-clinics aan kinderen

Wereldkampioen kickboksen Sarèl de Jong uit Meedhuizen verzorgt de komende tijd maandelijks een clinic voor leerlingen uit schakelklassen van de Delfzijlster basisscholen De Garven en De Vore.

Het gaat om kinderen, die in het asielzoekerscentrum wonen en op deze scholen onderwijs krijgen. 'Vaak kunnen deze kinderen niet lid worden van een sportvereniging. En met deze clinics willen we ze toch kennis laten maken met de sport', zegt gymdocente Aniek Tel.



Enthousiaste reacties

Tel zette het project samen op met de Groningse wereldkampioene. 'Vorig jaar heb ik hier al een keer een clinic gegeven. De kinderen reageerden zo enthousiast, zodat ik heb nagedacht over een vervolg', vertelt Sarèl de Jong.

Diploma

De kinderen kunnen nu zes kickbox-clinics volgen in de gymaal bij school. De zevende clinic vindt plaats in de sportschool in Wagenborgen, waar Sarèl regelmatig traint. 'Daar gaan de kids een examen afleggen, zodat ze een diploma in ontvangst kunnen gaan nemen.', legt Aniek Tel uit.