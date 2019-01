Helpman weet weer hoe laat het is

Het tikt weer: het uurwerk van de J.E. van Hasselt klok in de Groningse wijk Helpman. Het monument, dat op het kruispunt van de Verlengde Hereweg en de Helper Brink staat, is eind vorig jaar een paar weken weg geweest voor reparatie. Door slijtage stond de klok stil.

De gemeente heeft de klok in beheer en moest dus op zoek naar een klokkenmaker die het apparaat kon repareren. Het bedrijf Vellema in het Friese Hallum bood uitkomst. 'De uurwerkjes, de motortjes in de klok, waren versleten. Dus die hebben we vervangen', legt eigenaar Hille Vellema uit.

De klok was afgelopen najaar ineens verdwenen



Foto: Lars Weernink/RTV Noord

Antenne

Daarnaast heeft Vellema nieuwe verlichting, nieuw plexiglas en een speciale antenne gemonteerd. Door dat laatste loopt de klok vanaf nu precies gelijk met de daadwerkelijke tijd. 'Hij is wat dat betreft weer helemaal opgefrist', vertelt Vellema.

'Ik had niet door dat hij er weer hing', zegt Anke Kooistra van een bakkerij in de buurt. 'Ik kom altijd van de andere kant. Maar goed dat hij er weer hangt. De klok hoort bij Helpman.'

Een omwonende: 'Het is goed nieuws voor mij dat de klok er weer is. Het is een markant dingetje. En je kijkt er toch even op hoe laat het is.'

Kapot

Het was niet de eerste keer dat er problemen waren met het rijksmonument. 'De laatste jaren is de klok regelmatig kapot geweest of liep hij achter', aldus een omwonende.

Vellema legt uit dat de klok op een oplaadbare batterij werkt. Die kan er, naast slijtage, voor zorgen dat de klok stil komt te staan. 'Er zit nu weer een opgeladen batterij in, dus de klok zou vanaf nu zeker zes tot acht jaar probleemloos moeten lopen', verzekert hij.

Geschenk

De J.E. van Hasselt-klok is 2,5 meter hoog. Als de klok na deze reparatie ongestoord blijft tikken, dan viert het uurwerk over vier jaar de honderdste verjaardag. Het was een geschenk van Groninger J.E. van Hasselt (1874-1942). Die had een textielfabriek en woonde schuin tegenover de plek waar de klok nu staat.

Lees ook:

- Vragende blikken in Helpman: waar blijft de tijd?