Derde nederlaag op rij voor schaker Van Foreest

Jorden van Foreest heeft opnieuw een nederlaag geïncasseerd in het Tata Steel Masters toernooi. De stad-Groninger schaakgrootmeester verloor woensdag in de vijfde ronde van de Noor Magnus Carlsen, de regerend wereldkampioen.

Van Foreest speelde met de witte stukken, maar belandde al vrij snel in de problemen. Bij de 33e zet sleepte Carlsen zijn zege in de wacht. Van Foreest stond al twee pionnen achter, toen hij een eenvoudige wending over het hoofd zag.

Van Foreest heeft nu één punt uit vijf partijen. Hij heeft één dag om zichzelf te herpakken, want donderdag is een rustdag. Vrijdag speelt hij in de zesde ronde tegen de Rus Vladimir Fedoseev. De Groninger zit danweer achter de witte stukken.