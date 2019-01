Deel dit artikel:













Zwemmers in badjas naar buiten gestuurd wegens vreemde lucht (Foto: Rick ten Cate/ProNews)

Een groep zwemmers is woensdag op slippers en in badjassen uit het Helperzwembad in Groningen gestuurd. Binnen werd een vreemde lucht geroken.

De groep stond op de stoep te wachten terwijl de brandweer onderzocht wat er loos was. Uiteindelijk bleek een kapotte haardroger de veroorzaker van de lucht te zijn. De zwemmers mochten daarna weer het zwembad in.