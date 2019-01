Gezondheidscentrum Veendam wordt 'eindelijk' realiteit

Jarenlang is erover gepraat, maar nu is de kogel door de kerk: Veendam krijgt definitief het gezondheidscentrum Lloyd's Terras vlak bij het centrum.

De initiatiefnemers zetten vrijdagmiddag hun krabbel onder het officiële koopcontract.

Vertraging

De eerste patiënten zouden eigenlijk al in 2018 worden geholpen, maar de initiatiefnemers kwamen naar eigen in een 'grote administratieve rompslomp' terecht. Henk Veentjer is, naast zijn dagelijkse werk als huisarts, vanaf het begin bij de plannen betrokken geweest. 'Dat speelt ook mee, dat kost in je vrije tijd een heleboel extra inspanning', zegt hij.

Meerdere praktijken

Het ongeveer 3000 m² grote centrum bestaat straks uit onder meer huisartsenpraktijken Veentjer en Hertenkamp, Apothekers Combinatie Veendam, Fysiotherapie Havenstraat, Molendrift (ggz jeugd), Lentis (ggz volwassenen), Buurtzorg, Certe en SEDN (diagnostiek en advies).

Ook 'kleinere' onderzoeken

Het is de bedoeling dat de betrokken zorgspecialisten vaker en beter met elkaar gaan overleggen. Ook worden spreekuren mogelijk gecombineerd. Verder wordt er in het gezondheidscentrum diagnostisch onderzoek gedaan, zoals echo's, röntgenfoto's en laboratoriumonderzoek.

'Als je nu je pols breekt, moet je naar het ziekenhuis toe om een foto te maken. Straks moet dat bij ons kunnen', zegt Veentjer.

N33

Het centrum komt achter het Lloyd's Terras, achter de Jonker Loods, pal naast de op- en afrit naar de N33.

