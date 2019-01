Tatoeëerder in Stad hield handen niet thuis

Een 45-jarige tatoeëerder uit Leek wordt ervan verdacht dat hij tijdens zijn werk een minderjarig meisje heeft betast. Ook zat hij aan een andere vrouw. Zijn voorlopige hechtenis wordt niet opgeheven.

De man stak zijn hand in de broek van het meisje (17), terwijl hij een tattoo op haar been zette. Dat gebeurde ruim een jaar geleden in zijn voormalige tattooshop in Groningen. Enkele maanden later schoof hij zijn vinger bij een vrouw naar binnen, terwijl hij een piercing zette.

'Incidenten komen voor'

De tatoeëerder wilde zijn rechtszaak in vrijheid afwachten. Volgens hem is er weinig kans op herhaling. 'Incidenten' zouden wel vaker voorkomen in tattooshops. Bovendien was de kans op herhaling klein omdat hij zijn zaak had gesloten, betoogde zijn advocaat.

De rechter denkt dat de kans op herhaling van ontuchtige handelingen groot is en laat de man nog niet vrij. De zaak wordt eind februari inhoudelijk behandeld.