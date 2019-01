Aannemer Ring Zuid wil komende zomer ringweg alsnog afsluiten

Aannemerscombinatie Herepoort wil deze zomer opnieuw een poging doen om de ringweg af te sluiten. De ringwegbouwer had dat afgelopen zomer willen doen, maar toen zagen de opdrachtgevers een zomersluiting niet zitten.

Met die zomerstremming had Herepoort één jaar van de in totaal drie jaar ontstane vertraging af willen snoepen. De aannemer hoopt tijdens de komende zomerstremming alsnog de ontstane vertraging in te lopen.

Deel van weg dicht

De aannemer wil de zuidelijke ring in de richting van Hoogezand tussen het Julianaplein en Europaplein dichtdoen om vervolgens damwanden in de grond te trillen. Die damwanden zijn nodig voor de verdiepte ligging die de nieuwe zuidelijke ringweg krijgt.

Niet veilig in 2018

'Vorige zomer heeft de opdrachtgever het afgeblazen omdat ze de werkzaamheden tijdens de zomerstremming niet veilig genoeg vonden voor de weggebruiker en de omgeving', laat Bert Kramer van Herepoort weten.

De opdrachtgevers van de ombouw van de ringweg zijn de gemeente en provincie Groningen en Rijkswaterstaat.

'De vragen die er toen waren bij de opdrachtgever kunnen we dus nu beantwoorden. Als we dat beantwoord hebben, dan kan de opdrachtgever er op tijd over oordelen.'

Zomerstremming is cruciaal

Kramer laat weten dat de opdrachtgever nog geen akkoord heeft gegeven voor de zomerstremming. 'Als we komende zomer de stremming niet kunnen benutten dan hebben we een hele andere uitdaging. Dan moeten we kijken wanneer we de damwanden wel in de grond kunnen krijgen', aldus Kramer. 'Misschien moeten we het dan in de nacht of in weekenden doen, dan moeten we een hele andere methode gaan vinden.'

Volgens Herepoort is het compleet afsluiten van de weg nog altijd de meest effectieve methode om te werken aan de verdiepte ligging. Een deel van de weg zou dan vijf weken afgesloten zijn. Volgens Kramer zorgt een zomerstremming voor minder overlast.

Opnieuw veiligheid beoordelen

'De opdrachtgever zal dus straks opnieuw gaan kijken naar de veiligheid. Dat moet dus gewoon helder zijn, als dat niet helder is dan hebben we iets verkeerd gedaan. Ik ga er ook gewoon vanuit dat we helder kunnen maken dat het veilig is.'

Informatieavond

Bert Kramer sprak woensdagavond zo'n dertig belangstellenden toe tijdens een informatieavond over de naderende werkzaamheden op de snelweg A28.

Binnenkort wordt daar gewerkt aan een tijdelijke weg. Die weg moet het verkeer om het Julianaplein leiden. Op die manier blijft het kruispunt vrij van autoverkeer, waardoor het Julianaplein kan worden aangepakt.

Foto: Robert Pastoor/RTV Noord

Kramer liet aan de omwonenden weten dat de Vondellaan eerder wordt aangepakt dan gepland. De weg wordt opnieuw aangelegd en bomen worden verwijderd omdat er nieuwe kabels en leidingen worden aangelegd.

De Vondellaan zou volgens planning pas aan het eind van het project van de zuidelijke ring worden aangepakt, maar op advies van de Commissie Hertogh worden die werkzaamheden naar voren gehaald.

