Waarschuwing voor 'groot probleem' als Wiebes niet meebeweegt bij versterking

Met een kater vertrokken de Groningse vertegenwoordigers woensdagavond uit de Tweede Kamer. Ze tellen hun zegeningen bij de schadeafhandeling, maar de impasse in de versterking zorgt voor een bittere nasmaak.

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl noemt de discussie over de versterking 'zeer teleurstellend'. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken verbindt volgens hem te veel randvoorwaarden aan de lokale plannen, waardoor gemeenten er niet mee uit de voeten kunnen.

Pikken het niet

Beukema refereert daarbij onder meer aan het omstreden rekenmodel van de NAM waarmee wordt gesteld of een huis een verhoogd risico loopt.

'Ik garandeer dat als de minister niet meer beweegt, we hier een groot probleem met elkaar gaan krijgen', zegt Beukema. 'Want de bevolking, en dus ook het bestuur, pikt die benadering niet.'

IJzeren Hein

Provinciebestuurder Eelco Eikenaar (SP) baalt net zo van de uitkomst van de versterkingsdiscussie als Beukema. 'Wat me echt als een steen op de maag ligt, is de IJzeren Hein-igheid waarmee hij de versterking doorzet zoals hij het al van plan was', zegt Eikenaar. 'De coalitie houdt daar ook sterk aan vast en dat gaat ons denk ik enorme problemen opleveren.'

Hetzelfde verhaal

Voorzitter Jelle van der Knoop van de Groninger Bodem Beweging hoorde naar eigen zeggen hetzelfde verhaal van Wiebes als afgelopen maandag. 'Alles staat in de startblokken, er is geld, etcetera, etcetera... Tja, wat moet je dan?'

Hij schetst een angstbeeld wat volgens hem blijkbaar nodig is. 'We moeten blijkbaar wachten tot de hele machine piepend en krakend tot stilstand komt voordat er echt dingen kunnen gebeuren.'

Dikke boeken in vierkleurendruk

Minister Wiebes zelf ziet geen belemmeringen. 'Als die er niet meer zijn, dan moeten we beginnen', zegt hij over de uitvoering van de versterking. Als iemand wel beren op de weg ziet, wil Wiebes daarover in gesprek. Maar hij benadrukt: 'Ik kan zelf geen belemmeringen meer noemen.'

De plannen van de regio noemt hij 'imposant'. 'Ik heb dikke mooie plannen in vierkleurendruk en dikke boeken gezien', aldus Wiebes. 'Maar die moeten nu tot uitvoering komen. We zijn het echt eens dat er voortgang moet worden geboekt.'

Dat laatste bestrijdt overigens niemand. Maar het lijkt er vooralsnog op dat de minister en de regio met hun eigen standpunten langs elkaar heen praten.

Wel tevreden

De bestuurders en maatschappelijke organisaties zijn wel positief over het voornemen van Wiebes om de schadeafhandeling te versnellen. Dat moet gebeuren door aannemers in een eerder stadium een belangrijkere rol te geven en niet steeds een uitgebreide inspectie te doen.

De minister moet daarover nog wel in overleg met de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Die commissie gaat over de afhandeling van de bevingsschade.

