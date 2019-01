Deel dit artikel:













Pronkstukken uit de popgeschiedenis worden geveild in Groningen Zanger Eddie Vedder van de band Pearl Jam maakt legendarische sprong (Foto: RTV Noord) De tentoonstelling in de Martinikerk (Foto: RTV Noord)

Tijdens Eurosonic Noorderslag zijn er niet alleen optredens, maar er is meer te doen in de stad. Zo is er ook een veiling van bijzondere foto's en objecten uit de popgeschiedenis van concertorganisator Mojo in de Martinikerk.

Geschreven door Joyce Kranenborg

Redacteur social media

Mojo organiseert concerten en bijvoorbeeld ook festivals zoals Lowlands. Dit jaar bestaat het bedrijf vijftig jaar en daarom is deze benefietveiling tijdens ESNS georganiseerd. Artiesten en organisaties hebben de spullen aangeboden voor het goede doel namelijk: jonge, beginnende artiesten helpen met een muziekcarrière. Wat is er te zien? 'We hebben van de Martinikerk eigenlijk een klein museum gemaakt', vertelt Avalon Peters van Mojo. 'Er zijn bijvoorbeeld iconische popfoto's van de Rolling Stones, Pearl Jam en Herman Brood.' Pearl Jam tijdens Pinkpop 1992 'Het pronkstuk vind ik het gesigneerde doek van Pearl Jam, de iconische band uit de jaren negentig', vertelt Peters. 'Eddie Vedder, de zanger van de band, springt tijdens Pinkpop 1992 van een camerakraan. Dat is een van de meest legendarische momenten uit de Nederlandse festivalgeschiedenis en hij heeft die foto gesigneerd voor ons. Ik hoop dat dit tussen de vijfhonderd en de duizend euro oplevert.' Bijzondere veilingen Tussen de kerstmutsen van Mariah Carey ligt een gesigneerde lp waar ze mee op de foto staat op haar Instagrampagina. Naast foto's en andere voorwerpen komen er ook ervaringen onder de hamer. 'Er wordt onder andere een pianoles van de Britse zanger Jamie Cullum geveild', vertelt Peters. Bekend van zijn hit Everlasting Love. Tevens wordt een etentje met de directeur van Lowlands, Eric van Eerdenburg, geveild. Als je met je bandje op Lowlands wilt optreden is dit misschien wel je kans', lacht Peters. Eerste biedingen De eerste biedingen zijn intussen binnen. 'De jurk van blueszangeres Beth Hart gaat sowieso al vierhonderd euro opleveren', vertelt Peters. De tentoonstelling is nog tot en met zaterdag gratis te bekijken in de Martinikerk. De veiling vindt plaats in het Grand Theatre vanaf 13.00 uur.