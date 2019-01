Westerwolde gaat drugsoverlast op schoolpleinen Vlagtwedde te lijf

De gemeente Westerwolde gaat aan de slag met het hoge drugsgebruik in Vlagtwedde. 'We horen van basisscholen dat de overlast enorm toeneemt', zegt wethouder Wietze Potze (PvdA).

'De problemen spelen ook in andere dorpen, maar de problematiek groeit in Vlagtwedde het snelst', zegt Potze.

Schoolplein

Zo hoort de gemeente van de twee basisscholen in de multifunctionele accommodatie (MFA) in Vlagtwedde dat de conciërges 's ochtends eerst lege bierflesjes en lege zakjes drugs moeten opruimen. 'Dat wil je natuurlijk niet, en al helemaal niet op het plein van een basisschool', zegt Potze.

Volgens Potze worden er 'zware middelen' gebruikt, en blijft het niet bij bijvoorbeeld blowen. 'Bovendien krijgen we signalen dat er gedeald wordt en rijden er verdachte auto's rond. Vlagtwedde lijkt een soort verzamelplek, het gebeurt bijvoorbeeld ook bij de voetbalvelden en in het aangrenzende dorp Veele.'

Niet alleen uit Westerwolde

De jongeren die de overlast veroorzaken komen volgens de wethouder niet alleen uit Westerwolde, maar ook uit andere gemeenten. Of ze ook uit Duitsland komen, weet Potze niet.

Plan van aanpak

De gemeente wil aan de slag met een plan van aanpak, en heeft de eerste gesprekken met buurtagenten gevoerd. 'Duidelijk is wel dat we het niet als gemeente alleen kunnen oplossen. Dit is ook een politie-aangelegenheid', zegt Potze.