Zonneparken in Midden-Groningen: 'Niet in mijn straat, wel langs de N33'

Bij de gemeente Midden-Groningen zijn veertig tot vijftig initiatieven bekend van mensen of bedrijven die een zonnepark willen aanleggen. De gemeente wil in eerste instantie 600 tot 800 hectare aan zonneparken toestaan.

Inwoners mogen op twee inloopavonden meedenken over de plek waar die zonneparken komen. 'We gaan die ideeën samenvoegen, zodat we beleid kunnen schrijven over waar we wel en geen zonneparken willen', zegt wethouder Jaap Borg (VVD).

Allerlei ideeën

Duidelijk is dat inwoners allerlei ideeën hebben over waar die parken moeten komen.

Ook is er twijfel of het allemaal niet te snel gaat, en of het stroomnet de vele zonne-energie wel aankan.

'Niet in mijn straat'

'Als er in ieder geval maar geen park aan de Bredelaan komt, de straat waar ik woon', zegt een inwoner van Slochteren. 'Ik zou vooral de daken benutten', zegt een ander.

Ook de gaslocaties worden genoemd. 'En langs de wegen. De N33 tussen Appingedam en Zuidbroek wordt verbreed, daar zou prima een strook panelen langs kunnen komen', zegt een inwoonster. Verschillende boeren wijzen erop dat vruchtbare landbouwgrond kostbaar is. 'Goeie grond kan je maar één keer gebruiken.'

Draagvlak

Wethouder Borg gaat met de ideeën aan de slag, en voegt ze samen met ideeën die binnenkomen op een inloopavond die over twee weken plaatsvindt.

En die veertig tot vijftig initiatieven die al bekend zijn? Die maken volgens de wethouder geen kans als er geen draagvlak voor is. 'Uiteindelijk is draagvlak heel belangrijk. Het zou heel raar zijn als we een initiatief zouden toestaan waar geen draagvlak voor is. Dan hadden we deze avonden immers helemaal niet hoeven organiseren.'

