Lopend Vuur: Er moet snel een parlementaire enquête komen over de gaswinning

Tijdens het zoveelste gasdebat viel gisteren de term 'parlementaire enquête'. GroenLinks wil zo'n onderzoek en vroeg alle partijen in de Tweede Kamer steun.

SP, PvdA en de Partij voor de Dieren gaven die steun. Voor de regeringspartijen en de SGP komt zo'n enquête te vroeg.

De Eerste en Tweede Kamer kunnen een parlementaire enquête inzetten als middel om meer informatie over een bepaald onderwerp te krijgen. Op basis van de wet is iedereen verplicht eraan mee te werken. Zo kunnen getuigen onder ede worden verhoord.

Het wordt vooral gebruikt om de waarheid over bepaalde onderwerpen boven tafel te krijgen. Voorbeelden zijn de enquêtes over woningcorporaties, het financiële stelsel en Srebrenica.

Wat is jouw mening hierover? Moet dit middel ingezet worden om de onderste steen boven te krijgen in het gasdossier?

