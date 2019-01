Twee Groningse zaken staan op nieuwe coldcasekalender (update)

Op de nieuwe coldcasekalender van de politie staan twee Groningse zaken. Met de jaarlijkse kalender vraagt de politie aandacht voor 52 onopgeloste moordzaken, in de hoop dat dit leidt tot de gouden tip.

De kalender wordt sinds 2017 gemaakt en onder meer verspreid in gevangenissen en bij de reclassering. Volgens de politie blijkt uit ervaring dat (voormalig) gedetineerden vaak veel weten over onopgeloste misdaden.

Zaak 1: woonbootbewoner Ben Stubbe

De eerste Groningse zaak op de kalender is die van de 55-jarige Bernard (Ben) Stubbe, die op 10 februari 2004 dood werd gevonden in het water van het Hoendiep, vlakbij zijn woonboot die aan de Energieweg lag.

Stubbe werd sinds de jaarwisseling van 2003/2004 niet meer gezien. Op 19 januari 2004 doet zijn zoon aangifte van vermissing. Uit onderzoek blijkt dat zijn videotheekpas op 7 januari 2004 nog is gebruikt.

Het is nooit duidelijk hoe Stubbe om het leven is gekomen, maar de politie sluit vijftien jaar later een misdrijf nog steeds niet uit. 'In die tijd is er veel aandacht geweest voor zijn overlijden. We hopen dat het door middel van deze coldcasekalender nu weer gaat leven en dat iemand gaat praten', zegt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

Zaak 2: verminkt lichaam in Boterdiep

De tweede zaak stamt uit 2002. Op 19 november werd toen het verminkte lichaam van een onbekende man gevonden in het Boterdiep, vlakbij de splitsing met het Van Starkenborghkanaal. Op verschillende plaatsen worden lichaamsdelen gevonden.

Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een man met een donkere huidskleur en kort kroeshaar. Hij was waarschijnlijk ouder dan 30 jaar. Opvallend was dat de man nog nooit een tandheelkundige ingreep had ondergaan.

De man droeg een sweater van het merk Besco. Op de trui stond een logo met het opschrift: 'Bewegen door de lucht – Lucht door bewegen.' De sweater werd in 1998 door het bedrijf Roche ter beschikking gesteld aan deelnemers van de Cystic Fibrosis Sportdagen.

'Het vreemde is dat zich nooit iemand bij ons heeft gemeld die deze man in zijn omgeving mist. We hopen nu achter de identiteit van deze persoon te komen', vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

Mensen met tips kunnen de politie bellen op 0900-8844, of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Bekijk hier de volledige coldcasekalender van 2019.

Update: aan dit bericht is een toelichting door politiewoordvoerder Anthony Hogeveen toegevoegd.

