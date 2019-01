Sterke daling WW-uitkeringen Groningen in 2018

Het aantal werkloosheidsuitkeringen (WW) in Groningen nam vorig jaar fors af. Eind 2018 telde onze provincie 8.960 uitkeringen. Dat is 2,9 procent van de beroepsbevolking.

Met name in de uitzendsector, de zorg en industrie daalde het aantal WW-uitkeringen.

Minder ontslagen

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam vorig jaar met ruim 2700 uitkeringen af. De aanhoudende economische groei zorgt ervoor dat minder mensen worden ontslagen en dat werkzoekenden sneller werk vinden.

Landelijke daling

De daling van het aantal WW-uitkeringen is een trend van de laatste jaren. Dat geldt niet alleen voor Groningen, maar ook voor de rest van Nederland.

Eind 2018 lag het landelijke aantal WW-uitkeringen gemiddeld ruim 20 procent lager dan eind 2017. De grootste dalers zitten in het Noorden, waarbij de afname in Drenthe het sterkst is: ruim 25 procent

Lees ook:

- Aan het werk dankzij het 1000-banenplan: 'Ik vergooide mijn leven'

- Aantal WW-ers in Groningen daalt verder

- Aantal Groningers dat een WW-uitkering krijgt daalt verder