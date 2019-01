80-jarige automobiliste: 'Mijn rijbewijs was gewoon verlopen'

De 80-jarige vrouw uit Beerta die woensdag een bekeuring kreeg voor het rijden zonder gordel heeft wél ooit haar rijbewijs gehaald. Dat zei ze donderdagmorgen op Radio Noord.

De vrouw zou zestig jaar zonder rijbewijs hebben gereden. Woensdag twitterde een wijkagent over het opmerkelijke incident, dat inmiddels in het hele land tot media-aandacht leidt.



Op de koffie

Verslaggever Derk Bosscher ging donderdagochtend op onderzoek uit in Beerta. Via haar zoon - een garagehouder in het dorp - mocht Derk op de koffie bij Elisabeth Mulder. 't Is echt een toustand, ik ben d'r nait vrolijk van', reageert ze.

'Ik zou naar m'n pedicure toe. Ik stond op tijd. Ik ben nog maar net goed en wel van huis, of ik word aangehouden omdat ik geen gordel om had', vertelt ze.

De politie bevestigt desgevraagd dat de vrouw bij de controle geen autogordel droeg en geen geldig rijbewijs kon overleggen.

Erbij gebleven

Mevrouw Mulder wist dat haar rijbewijs verlopen was. 'Ik heb wel examen gedaan, ik ben ook in één keer geslaagd. Ik heb rijles gehad bij Wolters, hier in Beerta. Dat is al meer dan vijftig jaar geleden.'

'Mijn rijbewijs is ook alweer eens verlengd. Maar het is ook een keer verkeerd gegaan en toen is het erbij gebleven.' Volgens haar is het rijbewijs al zeker tien jaar verlopen.

Risico genomen

Mevrouw Mulder beseft dat ze er niet verstandig aan deed om jaren zonder geldig rijbewijs te rijden. 'Natuurlijk is het een heel gevaarlijke situatie om zonder rijbewijs te rijden. Maar ik heb het risico genomen.'

Ze is geschrokken van alle media-aandacht: 'Ik voel me hier niet prettig onder, maar die Brexitboudel vind ik veel erger. Die mevrouw in Engeland (premier Theresa May, red.) heeft het veel stoerder.'

Autoroetenkrabber

Bij het afscheid overhandigt Derk Bosscher haar nog een presentje: hij heeft een RTV Noord-snuusterpuut meegenomen. 'Mijn collega's hebben er een Harma Boer-autoroetenkrabber in gedaan', zegt hij schoorvoetend.

Mevrouw Mulder: 'Dank je wel, maar die heb ik niet meer nodig. Ik heb de auto nu stilgezet.'

