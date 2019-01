Huurwoningen Bedum wacht de sloophamer

Woningstichting Wierden en Borgen is van plan in Bedum honderd verouderde huurwoningen af te breken en te vervangen door nieuwbouw. Zeventig andere huizen worden gerenoveerd.

De woningen staan in de Zeehelden-, Professoren- en Borgenbuurt. Naast de technische staat van de panden spelen ook factoren als krimp, vergrijzing en de aardbevingsproblemen een rol.

'Schimmelwoningen'

Voor alle straten is een voorlopig plan opgesteld. De huurders zijn inmiddels per brief op de hoogte gesteld. Volgende week worden drie informatieavonden gehouden. Daarna worden de nieuwbouw- en renovatieplannen verder uitgewerkt en bijgesteld, waar nodig.

De bewoners van de huizen klagen al lange tijd over hun 'schimmelwoningen'. Eerder gaf Wierden en Borgen bij monde van directeur Rinze Kramer aan dat een opknapbeurt 40.000 euro per woning kost, maar dat dat geld niet zo maar beschikbaar is.

