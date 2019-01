Superbloedmaan toont zich maandag aan vroege vogels

Wie maandagochtend op tijd wakker is, doet er goed aan even naar buiten te kijken. Bij helder weer is dan een combinatie te zien van een bloedmaan en een supermaan.

Zo'n grote, rode maan aan de hemel komt enkele keren per jaar voor, vertelt sterrenkundige Marlies van de Weijgaert van de Rijksuniversiteit Groningen. 'De laatste keer was 27 juli vorig jaar. Het is dus niet heel vaak en zeker de moeite waard om maandag even te kijken.'

Schaduw van de aarde

Wat er maandag precies gebeurt, legt Van de Weijgaert uit: 'De maan komt in de schaduw van de aarde. Hij moet er precies in passen, om een maansverduistering te hebben. Hij wordt daardoor donker. Dan zou je denken dat je hem niet meer ziet. Maar de atmosfeer van de aarde werkt als een lens, waardoor er toch een beetje licht op valt. En dat licht is rood, waardoor de maan rood kleurt.'

Zonsopkomst

Volgens de sterrenkundige kun je het fenomeen vergelijken met een zonsopkomst. 'Dan kleurt de lucht ook altijd een beetje rood. 'Rood licht heeft een lange golflengte. Het kan dus door veel luchtlagen heen. En als de zon opkomt, dan moet het licht van de zon door lange luchtlagen heen. Die lange, rode golven komen daar doorheen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de blauwe lichtdeeltjes. Die raken verstrooid in de atmosfeer.'

Donkere maan

Naast het fenomeen dat de maan rood kleurt, staat hij ook nog eens relatief dicht bij de aarde, waardoor hij groter lijkt. 'Het is niet zo dat hij ineens twee keer zo groot lijkt, maar toch zeker vijftien procent groter dan anders. Dat noemen we een supermaan.'

Van de Weijgaert benadrukt wel dat we geen helder rode maan moeten verwachten. 'Het is een maansverduistering, dus het is een donkere maan. Kijk naar het westen. Het hoogtepunt is rond 6 uur.'

