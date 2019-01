FC Groningen 'wintershopte' nog nooit zo vaak als nu

Nog nooit eerder in de clubhistorie haalde FC Groningen zoveel winterse versterkingen als deze transferperiode.

Het oude record dateert uit het seizoen 2007/2008. Toen kwamen er in de winter vier nieuwelingen naar Groningen: Anco Jansen, Berry Powel, Sepp de Roover en Matías Cahais. Deze winterstop staat de teller vooralsnog op zes.

Lindgren, Nevland en Silva

Destijds waren deze aanwinsten simpel te verklaren door het vertrek van sterkhouders Rasmus Lindgren (Ajax), Erik Nevland (Fulham) en Bruno Silva (Ajax). Ook Sander Rozema vertrok, maar hij speelde met in totaal 92 speelminuten verspreid over 2 duels een minimale rol in de selectie.

De winterse aanwinsten van dit seizoen zijn niet te vervanging van verkochte sterkhouders. De enige spelers die vertrokken waren Uriel Antuna en Mateo Cassierra, beiden alles behalve succesvol bij de FC.

Ook qua resultaten zijn de verschillen groot tussen beide seizoenen. In de winter van 2007/2008 had de FC na zeventien wedstrijden al 30 punten bij elkaar gespeeld. Dit seizoen is dat exact de helft.

Van de 48 seizoenen dat de FC nu bestaat kwamen er 27 keer geen winterse versterking naar Groningen. Dertien keer bleef het bij één nieuweling halverwege het seizoen.

De top-5 van meeste winterse aanwinsten

1. Seizoen 2018/2019: 6 (Bruns, Sierhuis, Itakura, Bel Hassani, Gladon, El Hankouri)

2. Seizoen 2007/2008: 4 (Jansen, Powel, De Roover, Cahais)

3. Seizoen 2006/2007: 3 (Meerdijk, Kolder, Slijngard)

4. Seizoen 2014/2015: 2 (Rusnák, Tibbling)

#. Seizoen 2009/2010: 2 (Blind, Sparv)

#. Seizoen 2004/2005: 2 (Nevland, Sankoh)

#. Seizoen 2001/2002: 2 (Florén, Boekweg)

#. Seizoen 1986/1987: 2 (Brooke, McDonald)

De top-5 van wintervertrekken

1. Seizoen 2017/2018: 4 (Reijnen, Kane, Idrissi, Jenssen)

#. Seizoen 2016/2017: 4 (Hoesen, Hateboer, Rusnák, Pozzebon)

#. Seizoen 2013/2014: 4 (Texeira, Letschert, Troost-Ekong, Johansson)

#. Seizoen 2007/2008: 4 (Rozema, Lindgren, Nevland, Silva)

#. Seizoen 1996/1997: 4 (De Kruyff, Boogers, Sion, Van Wattum)

