Lauwersmeergebied krijgt veertig konikpaarden van Oostvaardersplassen

In het Lauwersmeergebied worden vrijdag veertig konikpaarden vrijgelaten die afkomstig zijn van het natuurgebied Oostvaardersveld bij Lelystad.

Te weinig eten

In het Flevolandse natuurgebied worden in totaal 160 konikpaarden gevangen en verplaatst naar elders. De dieren moeten daar weg omdat er in het natuurreservaat te veel grote grazers rondlopen. De paarden moeten worden verdeeld over diverse natuurgebieden in Nederland.

In de aangrenzende Oostvaardersplassen moeten ongeveer 1800 edelherten worden afgeschoten. Deze dieren kunnen niet worden verplaatst omdat dat voor hen te veel stress zou veroorzaken.

Gevangen

De veertig paarden, die naar het Lauwersmeergebied gaan, worden donderdag gevangen. Ze worden nog een nachtje vastgehouden en in de tussentijd gecontroleerd door een veearts. Vrijdag worden ze per vrachtwagen naar het Groningse natuurgebied vervoerd.

Aparte kudde

In het Lauwersmeergebied lopen al meerdere kuddes konikpaarden rond. Volgens boswachter Jaap Kloosterhuis van Staatsbosbeheer wordt de nieuwe kudde apart gehouden van de andere kuddes in het gebied. 'Dat moet, omdat anders de sociale rangorde onder de dieren wordt verstoord. Dan krijgen ze het met elkaar aan de stok.'

