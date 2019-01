Lift valt naar beneden in gebouw medische faculteit; één gewonde (update)

In een faculteitsgebouw aan de Anthonius Deusinglaan bij het UMCG in Groningen is donderdag een personenlift met daarin veertien mensen zeven verdiepingen naar beneden gevallen.

Er is een persoon gewond geraakt, meldt het UMCG. Eerder werd nog gesproken over meerdere gewonden. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Een woordvoerder benadrukt dat het slachtoffer niet zwaargewond is.

Van zesde verdieping naar de kelder

De liftcabine was vast komen te zitten op de zesde verdieping. Toen er vervolgens monteurs bijkwamen ging het mis en stortte de lift van de zesde verdieping naar de kelder.

Het gebouw wordt gebruikt door het UMCG en de RUG. Onder meer de opleidingen tandheelkunde en geneeskunde zijn in het pand gevestigd.

Liften buiten gebruik

Vanwege het ongeluk mogen zes andere liften in het gebouw voorlopig niet worden gebruikt. Die worden uit voorzorg gecontroleerd.

Dit bericht is geüpdatet met een verklaring van het UMCG. Ook is het aantal gewonden later bijgesteld.