Justitie: gevangenisstraf voor Groninger velgendief

Als het aan de officier van justitie ligt, krijgt een 17-jarige man uit Groningen een gevangenisstraf van 152 dagen, waarvan 40 dagen voorwaardelijk, opgelegd. De Groninger wordt ervan verdacht in juli vorig jaar betrokken te zijn geweest bij zes velgendiefstallen bij autohandelaren in Groningen, Assen en Hoogeveen.De Groninger pleegde de velgendiefstallen samen met een vriend, een 22-jari

ge man uit Assen. De diefstallen vonden gedurende de maand juli plaats bij verschillende autohandelaren. Op 31 juli werd de Groninger samen met de Assenaar door postende agenten op heterdaad betrapt bij een autogarage aan de Duitslandlaan in Assen. De Groninger heeft volgens het Openbaar Ministerie al 97 dagen in voorarrest doorgebracht. Mocht de eis van de officier door de rechtbank overgenomen worden, dan moet hij dus nog 15 dagen de gevangenis in.

Minderjarig

De man heeft zes diefstallen bekend. Omdat hij minderjarig is, vond de behandeling van zijn zaak achter gesloten deuren plaats. Tegen de 22-jarige Assenaar werd donderdag een gevangenisstraf van 240 dagen, waarvan 224 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar geëist. Ook vindt de officier dat hij een taakstraf van 80 uur moet uitvoeren. Hij heeft tien diefstallen bekend.

Getuige beïnvloeden

Vier diefstallen voerde de Assenaar uit met een derde verdachte, die later dit jaar moet voorkomen. De Groninger en de Assenaar worden er ook van verdacht geprobeerd te hebben deze vriend als getuige te beïnvloeden, door in een dreigend gesprek te zeggen dat de man een andere naam als dader moest doorgeven. De man zou tijdens dat gesprek ook getrapt zijn.

50.000 euro schade

Het drietal heeft met de diefstallen voor ruim 50.000 euro aan schade veroorzaakt. De officier wil dat de verdachten allemaal een deel van dit bedrag betalen. Ook wil de officier dat de mannen het verdiende geld terugbetalen.

De rechtbank doet op 31 januari uitspraak.