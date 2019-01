Raad van bestuur OZG stapt in september op

Albert Koeleman en Edwin Smit treden per 1 september terug uit de raad van bestuur van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda.

Koeleman gaat met pensioen, terwijl Smit zijn oude baan als radioloog in het OZG weer oppakt.

UMCG en nieuwbouw

Koeleman was sinds 2011 bestuursvoorzitter van OZG, dat toen nog twee vestigingen had, in Delfzijl en Winschoten.

Onder zijn leiding werd de ziekenhuisgroep volledig onderdeel van het UMCG, werd financieel orde op zaken gesteld en is de nieuwbouw in Scheemda gerealiseerd. Die werd afgelopen zomer in gebruik genomen.

Smit was sinds februari 2012 lid van de raad van bestuur, met de portefeuille medische zaken. Hij combineerde zijn bestuursfunctie met zijn werk als radioloog in het ziekenhuis.

Op zoek naar opvolgers

De raad van bestuur van het UMCG gaat samen met de raad van commissarissen van het OZG op zoek naar opvolgers voor beide bestuurders.