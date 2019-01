Voorstelling 'Een Tijdelijk Verblijf' ook in de Randstad opgevoerd

De voorstelling 'Een Tijdelijk Verblijf', die het verhaal vertelt van Molukse KNIL-soldaten die in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen, wordt binnenkort ook in het westen van het land opgevoerd.

Het drieluik ging vorig jaar in première en werd onder meer opgevoerd in Appingedam en Hoogkerk. In Delfzijl werden filmopnames voor de voorstelling gemaakt.

Randstad

De serie extra voorstellingen begint in Marum. Op 15 en 16 februari zijn er voorstellingen in wijkcentrum Bunga Pala. Daarna reist de voorstelling langs het Bijlmer Parktheater in Amsterdam, Schouwburg Rotterdam en het ZIMIHC theater Stefanus in Utrecht.

De voorstelling is gemaakt door theaterproject Aan de Andere Kant. Dit is een driejarig project over Molukkers in Nederland. De voorstelling gaat over hun komst naar ons land en de jaren daarna.

