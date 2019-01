'We moeten niet de suggestie wekken dat mensen à la minute iets opgelost krijgen'

'Aannemers herstellen direct', is één van de harde eisen uit de brandbrief van de regio aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Het blijft volgens hem niet bij toekomstmuziek: de plannen zouden snel worden voorgelegd aan de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG).

Eind januari moet er volgens de minister al meer duidelijk zijn over de nieuwe rol van aannemers in de versterkingsoperatie. Geen langdurige inspecties, maar direct herstel bij schade is het idee.

Hoe realistisch en vooral, hoe haalbaar is deze nieuwe aanpak? We leggen de ideeën voor aan Sander Wubbolts, regiomanager van brancheorganisatie Bouwend Nederland.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de versterkingsoperatie, die al langere tijd grotendeels stilligt. Voorafgaand aan het debat stuurde de regio een brandbrief met diverse punten, om aan te dringen op alternatieven waardoor de versterkingsoperatie volgens hen sneller zou kunnen verlopen. Één optie volgens de partijen is om aannemers direct in te schakelen bij schade, zonder tussenkomst van inspecteurs en schadebehandelaars. Minister Wiebes noemde het voorstel 'veelbelovend' en heeft na het debat toegezegd met versnellingsmaatregelen te komen.

Wat vindt u van de plannen, waarin aannemers een grotere rol krijgen in de versterkingsoperatie?

'Het is niet zo dat aannemers maar duimen zitten te draaien en aan het wachten zijn totdat de schade binnenkomt. De bouw is al geruime tijd aan het aantrekken. Aannemers kunnen hierdoor zelf ook niet gelijk aan de slag en moeten zelf ook eerst kijken wat er moet gebeuren, afstemmen met bewoners en op zoek naar onderaannemers. Denk aan metselaars, tegelzetters: aan dit soort mensen is een groot tekort. Zij moeten al in een vroeg stadium, vaak maanden van tevoren, worden vastgelegd.'

Het idee dat mensen met aardbevingsschade direct zouden kunnen worden geholpen door deze 'aannemersvariant' is dus volgens Wubbolts niet juist. 'Laten we niet de suggestie wekken dat mensen hierdoor à la minute iets opgelost krijgen. Aannemers inspecteren zelf ook de locatie vóórdat ze aan de slag gaan. Ze bepalen bijvoorbeeld of het voor bewoners wel veilig genoeg is om gedurende de werkzaamheden in hun huis te blijven. Dat kost tijd.'

Hierdoor haal je een hoop papierwerk aan de voorzijde eruit en los je eerst het probleem op. Sander Wubbolts - regiomanager Bouwend Nederland

Desondanks ziet Wubbolts wel heil in de plannen. 'Nu moet je zes maanden wachten voordat er überhaupt een reactie komt op een voorstel. Het is zeker de moeite waard om dit op korte termijn te testen.'

Hoe gaat dit er volgens u in de praktijk uitzien?

'Er wordt nu al veel geshopt door particulieren, maar in deze constructie krijgen mensen een vrijbrief om in een vroeg stadium een aannemer te nemen. Hierdoor haal je een hoop papierwerk aan de voorzijde eruit en los je eerst het probleem op. Pas daarna praat je over de hoogte van de kosten. Je moet dan natuurlijk wel goed oppassen dat er niet klakkeloos maar ergens wordt begonnen, maar dat het traject volledig wordt doorgepraat.'



Moeten aannemers in deze nieuwe constructie zelf achter hun geld aan bij de TCMG?

'Wat ons betreft niet. Hier zou je dan ook vooraf afspraken over moeten kunnen maken. Dit zou de minister goed zwart op wit moeten zetten in overleg met betrokken bouwbedrijven. Ik zie hierin voor onze brancheorganisatie wel een bemiddelende rol weggelegd.'

