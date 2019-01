50 jaar Oude Groninger Kerken: 'Wij willen de prachtige kerken behouden'

De kerk in Obergum in 1964 (Foto: Stichting Oude Groninger Kerken)

Een 'Romantische Ruïne Rally' voor automobilisten en fietsers langs op instorten staande kerken. Dat was in 1969 een van de eerste activiteiten van de Stichting Oude Groninger Kerken, die dit jaar haar 50-jarig jubileum viert.

'Het waren echt ruïnes. Je kunt het je niet meer voorstellen, maar dat was de staat waarin veel Groninger kerken verkeerden', zegt directeur Peter Breukink. 'Sommige kerken hadden geen dak meer en de stenen vielen uit de muren.' Nu, vijftig jaar later, is wat dat betreft het ergste achter de rug.

Aardbevingen

Maar net nu het ergste achterstallige onderhoud weggewerkt is, komen er nieuwe problemen bij: de aardbevingen die scheur na scheur veroorzaken.

'Onze kerken is in de loop der eeuwen veel overkomen: stormvloeden, orkanen en oorlogen. Ze hebben het allemaal overleefd, maar dit is een sluipmoordenaar en dat maakt het lastig. Je weet niet wat er nog komt, je weet niet wat er gaat gebeuren en dat maakt het moeilijk om langetermijnbeleid te maken', aldus Breukink

Kerken behouden

De stichting heeft tegenwoordig een kwart van de Groninger kerken in eigendom, in totaal meer dan negentig kerken en bijgebouwen.

En die gebouwen verkeren weer in goede staat van onderhoud en dat blijft de prioriteit van de stichting: 'Wij willen de prachtige kerken voor Groningen behouden', zegt Breukink.

Jubileumactiviteiten

Maar in dit jubileumjaar wil de stichting het erfgoed ook in dienst stellen van grote maatschappelijke opgaven. Zoals dialoog tussen mensen met verschillende culturen, geloven en achtergronden.

Hoogtepunten zijn dit jaar de viering van de oprichting op 13 mei en de afsluiting van het jubileumjaar met 'feest in Oost en West'.

Advertentie voor de Romantische Ruïne Rally in 1969 (Foto: Stichting Oude Groninger Kerken)