Stroomstoring in Hoogezand verholpen (Foto: Archief RTV Noord)

In Hoogezand hebben donderdagmiddag ruim 2900 huishoudens ongeveer veertigminuten zonder stroom gezeten. De stroomstoring was in de omgeving van de straat Triton.

Rond 13.30 uur viel daar de stroom uit. De storing is veroorzaakt door een spontane kabelbreuk. Medewerkers van Enexis hebben de storing inmiddels verholpen. Om 14.20 uur was de stroom bij alle gedupeerden terug.