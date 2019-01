Kira Dekker één jaar na The Voice: 'Anouk heeft mij geblokkeerd'

'Dit is echt heel zielig', zegt Kira Dekker lachend. 'Anouk heeft mij geblokkeerd op Facebook en Twitter.' Het is een jaar geleden dat de singer-songwriter werd afgebrand in het tv-programma The Voice of Holland.

Tijd voor een terugblik.

The Voice 'fittie'

Een jaar geleden deed Kira Dekker mee aan The Voice of Holland. Zij haalde de knock-outfase. Maar toen ging het mis. Kira zong het nummer 'All my life' van de band Krezip. Kira was tevreden, Anouk vond het niet om aan te horen.

Anouk stak haar mening niet onder stoelen of banken. 'Ik vraag mij af hoe je hier tussendoor bent geglipt. Je hoort hier niet thuis, je bent niet goed genoeg. Er zijn mensen vertrokken die tien keer beter zingen dan jij. Het spijt me, ik zou jou gelijk naar huis sturen.'

Het is heftig om ineens zo veel haat over je heen te krijgen omdat je zingt op tv Kira Dekker - zangeres

'Schiet jezelf af'

Op social media kreeg Kira er nog eens een volle laag commentaar en doodswensen overheen. Kira: 'Ik kreeg berichtjes dat ik mijzelf beter kon afschieten en andere nare dingen. Het is heftig om ineens zo veel haat over je heen te krijgen omdat je zingt op tv. Als ik nou katjes aan het afslachten was, dan was het anders geweest. Dit ging nergens over.'

Het heeft Kira heel even aan het twijfelen gebracht of zij wel door moest gaan met zingen. 'De eerste week wilde ik ermee stoppen. Ik was er klaar mee. Maar als je muzikant bent, dan zit het gewoon in je. Ik pakte snel de gitaar weer en was aan het optreden.'

Na The Voice ben ik meer geboekt, mensen weten wie ik ben Kira Dekker - zangeres

Mooie tijd



De storm is intussen gaan liggen. Al met al kijkt de zangeres met een goed gevoel terug op haar deelname aan het programma. 'Ik was opeens bekend. Iedereen wist wel wie het meisje van The Voice was dat niet zo goed ging. Maar ik ben meer geboekt, mensen weten wie ik ben.'

Ook in de trein merkt zij dat een groot deel van Nederland het optreden heeft gezien. 'Er zijn wel eens mensen die in de trein stiekem foto's van mij proberen te maken. Je wordt op straat herkend en kinderen zijn heel enthousiast als ze je zien. Dus dat is heel leuk.'

Nog niet fulltime



Het leven van Kira loopt momenteel op rolletjes. Ze woont samen, heeft deze week haar autorijbewijs gehaald, werkt fulltime bij een audicien en is gemiddeld zo'n drie dagen per week met muziek bezig.

Pijnlijke conclusie: Kira is nog steeds geen fulltime artiest. Maar zeggen dat zij bij de audicien moet werken om aan het van de maand de eindjes aan elkaar te knopen, dat is te kort door de bocht. 'Ik moet af en toe de rem er op zetten, zo druk is het', zegt Dekker.

'En ik ben gaan werken, omdat ik graag leuke dingetjes wilde kopen. Toen bleek ik het nog leuk te vinden ook. Ik kan wel leven van de muziek, maar dan zou ik elke dag boterhammetjes met pindakaas moeten eten, haha.'

Ik heb natuurlijk niet bereikt wat ik wilde bereiken. Als je meedoet aan The Voice, wil je ook winnen Kira Dekker - zangeres

Toekomst?

Kira blijft muziek maken, daar bestaat geen twijfel over. 'Ik heb natuurlijk niet bereikt wat ik wilde bereiken. Als je meedoet aan The Voice, wil je ook winnen. Maar het was voor mij een hele leuke, gezellige en leerzame ervaring. Ik heb er zeker wel iets mee bereikt.'

Ook ziet zij de toekomst rooskleurig tegemoet. 'Ik ben natuurlijk al zes jaar bezig en ik denk dat ik wel bewezen heb dat er plek voor mij is in de artiestenwereld. Ik laat mij niet tegenhouden door iets dat een ander daarover zegt.'

