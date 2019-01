Rijkswaterstaat vervangt damwand bij Eibersburen

Rijkswaterstaat vervangt de komende weken de houten damwand langs de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen.

Uit inspectie is gebleken dat de huidige damwand daar over een lengte van 820 meter aan vervanging toe is.

Verkeershinder

De werkzaamheden leveren enige hinder op voor omwonenden en het vaar- en wegverkeer, dat te maken krijgt met versmalde doorgangen. De werkzaamheden worden grotendeels vanaf het water uitgevoerd met een kraan op een ponton.

Omdat de weg Eibersburen pal naast het kanaal ligt, wordt ter hoogte van de werklocatie een halve rijbaan afgezet.

Start volgende week

De werkzaamheden starten volgende week. De vervanging van de damwand wordt eind februari afgerond. De resterende werkzaamheden vanaf het water zijn eind maart gereed.

