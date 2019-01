Huurdersfront Bedum: 'Op honderd adressen kan de vlag uit'

Gematigd positief. Zo reageert het Huurdersfront Bedum op de plannen van woningcorporatie Wierden en Borgen om huurwoningen in het dorp aan te pakken.

Donderdagochtend maakte de corporatie bekend dat honderd woningen tegen de vlakte gaan. Voor zeventig andere adressen heeft Wierden en Borgen renovatieplannen.

Vlag uit

'Op honderd adressen kan de vlag straks uit. Voor die zeventig andere moeten we nog even afwachten wat de plannen inhouden', vat Jan Dijkema van het Huurdersfront de stemming samen.

Welke huizen gesloopt worden en welke blijven staan, is nu nog onduidelijk. Bewoners worden volgende week bijgepraat door Wierden en Borgen.

Rendabel?

Huurdersfront is in beginsel geen voorstander van renovatie, zo laat Dijkema weten. 'Als je kijkt naar huizen die 65 jaar geleden gebouwd zijn, dan vragen we af of renovatie verstandig is. Moet je daar dan geld is steken? Ik vraag me af hoe rendabel dat is.'

Schimmel

De problemen waar huurders onder meer tegenaan lopen, is schimmel. Dat wordt goed aangepakt, meldt Dijkema. 'Daar zijn ze goed mee aan de slag. Dus meld het als huurder vooral als je er last van hebt.

Wierden en Borgen wil medio 2020 beginnen met de sloop en renovatie.

