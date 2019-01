'Rappersdebat' met Aboutaleb op ESNS gaat niet door

Het debat tussen de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb met rappers op Eurosonic Noorderslag (ESNS) gaat niet door.

Volgens de organisatie is het gezien de korte termijn niet gelukt 'een discussie op te zetten die recht doet aan de problemen en de kwaliteit die ESNS bij overige panels biedt'.

Aboutaleb ging in op de uitnodiging van ESNS nadat de burgemeester vorige week in zijn nieuwjaarsspeech had gezegd dat hij in gesprek wil met rappers over het verheerlijken van vuurwapengeweld.

