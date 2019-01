PvdA wil provinciaal debat over 'versterkingscrisis'

De PvdA wil op korte termijn met Provinciale Staten bespreken wat er moet gebeuren nu minister Wiebes de versterkingsadviezen uit een brandbrief van de Groningse bestuurders, het Gasberaad en de Groninger Bodembeweging naast zich neerlegt.

Volgens Statenlid Ankie Beenen 'dreigt er een versterkingscrisis'.

Actie

Beenen wil daarom onderzoeken welke mogelijkheden de provincie heeft om actie te ondernemen.

'Kunnen we bijvoorbeeld de zogenaamde aannemersregeling waar de Tweede Kamer over sprak alvast regelen en de rekening naar Wiebes sturen? Of kan de provincie andere zaken alvast in gang zetten?'

De partij gaat zo snel mogelijk een debat aanvragen over de kwestie.

Lees ook:

- Waarschuwing voor 'groot probleem' als Wiebes niet meebeweegt bij versterking

- Dit heeft het gasdebat in de Tweede Kamer ons opgeleverd

- Wiebes reageert op brandbrief: 'Gemeenten krijgen meer ruimte'