Nette Kruzenga eist dat minister Wiebes de gaskraan snel verder dichtdraait

De veiligheid van de Groningers weegt voor minister Wiebes (VVD) en de NAM minder zwaar dan de belangen van enkele grootgebruikers van het Groningse aardgas. Althans, dat vindt gasgedupeerde Nette Kruzenga.

Donderdag was haar zitting bij de Raad van State. Kruzenga, ook raadslid voor Leefbaar Midden-Groningen, heeft een spoedprocedure aangespannen tegen het gaswinplan voor 2019.

In dat plan staat dat minister Wiebes toestemming geeft om tussen oktober 2018 en september 2019 19,4 miljard kuub gas te winnen uit het Groningenveld.

12 miljard

Kruzenga wil dat er al dit jaar maximaal 12 miljard kubieke meter gas wordt gewonnen. Dat is de hoeveelheid gas die het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) begin 2018 als 'veilig' bestempelde.

Minister Wiebes zegt nog niet terug te willen naar 12 miljard kuub omdat daarmee de leveringsverplichting aan binnen- en buitenlandse afnemers in het gedrang zou komen.

De advocaat van Wiebes zei tijdens de rechtszaak dat er dit jaar nog tussen 15 en 25 miljard kuub gewonnen zal worden. De komende jaren moet de gaswinning volgens hem snel omlaag gaan van 12 miljard kuub in 2021 tot nul in 2030.

Grootgebruikers

Volgens Kruzenga en medestanders gaat het dichtdraaien van de gaskraan veel te langzaam. 'De schade aan woningen en andere gebouwen dreigt de komende jaren alleen maar op te lopen', stelt ze. Kruzenga vindt dat nu al zonder probleem de kraan voor de grootverbruikers kan worden dichtgedraaid.

'Dat scheelt miljarden kuubs aan laagcalorisch aardgas die dan nog voor de Nederlandse huishoudens gebruikt kunnen worden.'

Mensen op straat

De rechter vroeg aan de advocaat van Wiebes waarom Groningers zouden moeten lijden onder de belangen van grootgebruikers. Volgens de landsadvocaat komen grootgebruikers in grote problemen als je van de ene op de andere dag de gaskraan dichtdraait.

'Dan moeten er fabrieken sluiten, komen mensen op straat te staan en kunnen tal van producten niet meer worden geleverd.'

Stikstoffabriek

Kruzenga vindt dat paniekzaaierij. 'Die fabrieken, zoals de kunstmestfabriek in Terneuzen, kunnen makkelijk op hoogcalorisch gas overschakelen. Dat kost alleen meer geld.'

'Dit probleem is al heel lang bekend. Het ministerie en de NAM hadden jaren geleden al maatregelen kunnen nemen. Zo had de stikstoffabriek bij Zuidbroek ook al lang klaar kunnen zijn', stelt Kruzenga, die ook raadslid is voor de lokale partij Leefbaar Midden Groningen.

'Beter om twee jaar geleden al een stikstoffabriek te bouwen'

De advocaat van Wiebes erkent dat het beter was geweest om twee jaar geleden al een stikstoffabriek bij Zuidbroek te bouwen om hoog- in laagcalorisch gas om te zetten. 'Maar dat is nu eenmaal niet gebeurd.

Naar verwachting zal de stikstoffabriek volgend jaar, of uiterlijk 2022 klaar zijn.' Kruzenga gelooft daar, net als haar medestanders, niets van.

Kruzenga ziet overigens het liefst dat de Raad van State de gaswinning in Groningen volledig stillegt. Die kans lijkt niet groot. De rechter kondigde tijdens de zitting namelijk aan dat de bodemzaak over het gasbesluit in april op de agenda staat en dat hij waarschijnlijk begin deze zomer een eindoordeel zal vellen.

Goede hoop

Dat betekent dat het nog maar over een paar maanden gaswinning gaat voordat duidelijk is of de Raad van State al dan niet definitief akkoord gaat met het gaswinbesluit.

Toch heeft Kruzenga goede hoop dat de Raad van State dit keer toch een streep zet door de plannen van Wiebes en de kraan bij 12 miljard kuub dicht moet draaien.

De Raad van State doet over twee weken uitspraak.

