Rechter in AH-affaire Zuidlaren: 'Ga in gesprek met elkaar' (Foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

De rechter wil dat de gemeente Tynaarlo met supermarktketen Albert Heijn in gesprek gaat over de tijdelijke vestiging op het terrein van de Prins Bernardhoeve. Dit bleek donderdag tijdens een kort geding in Assen.

'De gemeente vraagt wel heel veel van een ondernemer', zei de rechter tijdens de zitting. Hij bedoelde daarmee dat de kwestie over de tijdelijke vestiging op het Prins Bernardhoeve terrein (PBH) zo langzamerhand wel heel lang voortsleept. Vergunning Hans Hendrikse, de franchisenemer van de Albert Heijn in Zuidlaren, stapte samen met het vastgoed van Ahold naar de rechter, omdat ondanks toezeggingen de supermarkt niet op het PBH-terrein mag bouwen. Sinds 2015 heeft Hendrikse een vergunning voor een tijdelijke supermarkt op die locatie. Veel veranderd Maar Hendrikse is volgens de gemeente diegene die geen aanzet tot bouwen heeft genomen. En in de afgelopen vier jaren is het nodige veranderd, zei advocaat Robert van der Velde namens de gemeente. De vergunning werd destijds verstrekt in kader van een nieuwbouwplan van ontwikkelaar Leyten. Maar Leyten is inmiddels uit beeld en de gemeente heeft nu andere plannen met het centrum van Zuidlaren. Stappen gezet Er ligt inmiddels een advies, er is een inwoners-enquête gehouden en er zijn gesprekken gevoerd met overige supermarkthouders die belangstelling hebben voor een plek op dat terrein, schetste de gemeente. 'Voor een optimale centrumontwikkeling weegt het algemeen belang zwaarder dan het belang van een particulier of een ondernemer', zei hun advocaat. Omzetderving Door het oponthoud kampt de supermarkt van Hendrikse met een omzetverlies. De huidige supermarkt aan de Stationstraat is uit het jasje gegroeid. De ondernemer zegt dat hij, door niet te kunnen uitbreiden, het afgelopen vier jaar vijf miljoen euro is misgelopen. Met de huurovereenkomst in de hand schafte Hendrikse begin 2016 nieuw inventaris aan voor de nieuwe supermarkt op het PBH-terrein. Kosten: ruim 375.000 euro. Het meubilair staat in opslag. En dit kost de ondernemer nog eens 86.000 euro. Vrijdag De rechter vond dat deze impasse nu lang genoeg heeft geduurd. Hij stuurde aan op een nieuw gesprek tussen de partijen. Hendrikse wil dit wel, zei hij tegen de rechter. De gemeente kon de verantwoordelijke wethouder niet te pakken krijgen. Die laat vrijdag weten of op het voorstel van de rechter wordt ingegaan. Zo niet? Dan doet de rechter over drie weken uitspraak.