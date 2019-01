Gemeente wil af van bankje bij graf: 'Zo kan ik nog bij mijn vrouw zijn'

Iedere week bezoekt Lucas Meijer het graf van zijn overleden vrouw. Er staat een bankje bij het graf, omdat hij slecht ter been is. Maar de gemeente Stadskanaal wil dat bankje weghalen.

'Mijn vrouw is een stuk van mij', zegt Meijer. Hij is op leeftijd en verloor zijn vrouw zeven jaar geleden, op 15 januari 2012. 'De enige mogelijkheid om bij haar te zijn, is dit bankje.'

Al weggehaald

Eind september werd het bankje al een keer weggehaald. 'We hebben toen een aanvraag gedaan om het bankje weer te laten plaatsen', zegt Coretta Meijer, de dochter van Lucas.

'Uiteindelijk heb ik het bankje toen uit het gemeentelijke depot gehaald, en het hier weer neergezet.'

Wildgroei

Maar nog altijd wil de gemeente van het bankje af. Volgens de familie omdat Stadskanaal bang is voor een 'wildgroei van bankjes' op de begraafplaats. Behalve het bankje van Meijer staan er voorlopig echter alleen nog maar bankjes van de gemeente.

'Als één ermee begon zouden straks overal bankjes staan. Maar ik zie dat bezwaar niet', zegt Lucas Meijer. 'Als ik er niet meer ben, en de kinderen kunnen goed lopen, dan kunnen ze het bankje ook weer weghalen.'

'Waar maken we ons druk over?'

D66 en Gemeentebelangen Stadskanaal willen dat het bankje blijft staan waar het staat. 'Waar maken we ons druk over?', vraagt Gemeentebelangen-voorman Erik Bieze zich af. 'Maar de gemeente houdt voet bij stuk. Ik zou zeggen: laat die man zolang hij leeft van het bankje gebruik maken.'

De gemeente Stadskanaal is bekend met het probleem, maar kan donderdagmiddag verder geen reactie geven.