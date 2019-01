Doan ziet Japan vanaf de bank winnen van Oezbekistan

Het Japan van FC Groningen-middenvelder Ritsu Doan heeft ook de derde groepswedstrijd op de Asia Cup gewonnen. Japan, dat al zeker was van de volgende ronde, versloeg Oezbekistan: 2-1. Doan werd gespaard en zat de hele wedstrijd op de bank. De bondscoach gooide bijna zijn gehele elftal op de kop voor het laatste groepsduel om des keizers baard.

Saudi-Arabië of Qatar

In de volgende ronde ontmoet Japan de nummer 2 uit groep E. Dat is Saudi-Arabië of Qatar. Zij spelen donderdag om 17 uur tegen elkaar. Bij winst van Saudi-Arabië treffen Doan en de zijnen Qatar. Bij alle andere uitkomsten wordt Saudi-Arabië de tegenstander.

