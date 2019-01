Rechter vindt waarschuwing voor kruistaster meer op z'n plaats

Een 21-jarige Stadjer, die een vrouw tijdens het uitgaan in haar kruis tastte, is een voorwaardelijke celstraf van een week opgelegd.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 30 uur. De rechter vond een waarschuwing in dit geval meer op zijn plaats.

Garderobe

De vrouw werd op 1 oktober bij de garderobe in een club in de Groninger binnenstad in haar kruis gegrepen. Het slachtoffer meldde bij het clubpersoneel wat haar was overkomen. Vervolgens werd de 21-jarige Groninger opgepakt.

Per ongeluk

De man zei dat hij de vrouw per ongeluk had aangeraakt. Hij had gedronken. Later erkende hij alsnog dat hij haar onzedelijk had betast.

De rechter vond het niet aannemelijk dat de onverhoedse aanraking per ongeluk ging. Hij geloofde het verhaal van de vrouw.