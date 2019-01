Raadsleden Westerkwartier vergaderen er al op los, in Groningen worden ze ingewerkt

De herindelingsverkiezingen van Groningen, Westerkwartier en Het Hogeland zijn afgelopen november gehouden. Waar de raadsleden in Het Hogeland en het Westerkwartier al zijn ingewerkt, zitten de Groninger raadsleden nog midden in de inwerkfase.

Er zijn in totaal vijftien 'inwerkbijeenkomsten' voor de raadsleden in Groningen. Zolang er nog geen gemeentebestuur is, is de politiek rustig in Groningen. Terwijl GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie tot een coalitieakkoord proberen te komen, lopen de raadsleden de inwerkbijeenkomsten af.



Alles willen weten

SP-raadslid Wim Koks is waarschijnlijk het meest fanatieke raadslid op dit moment. Hij wil namelijk alles van de gemeente Groningen te weten komen. 'Ik hield me in de vorige raadsperiode vooral bezig met onder meer de ringweg en het Oosterhamriktrace, maar ik ben nu van plan om alles van de gemeente Groningen te weten', zegt hij lachend.

Debutanten

Koks is een ervaren raadslid, voor Geeske de Vries (VVD) is dat anders. Ze komt in de raad omdat partijgenoot Joost van Keulen geen raadslid wil worden. Van Keulen was in het vorige college wethouder en voelt er niks voor om terug te keren als raadslid.



De Vries stort zich de afgelopen tijd ook volop in het inwerkproces. 'Ik heb zelf een tijdje bij de gemeente Groningen gewerkt dus veel dossiers ken ik al. Maar het is toch altijd leuk om een hele hoop bij te leren.'

Onervaren

Waar Geeske de Vries in de stad Groningen debuteert als raadslid daar doet Jacqueline Dijkstra dat voor de ChristenUnie in het Westerkwartier. In die gemeente is al een college gevormd en Dijkstra heeft haar eerste raadsvergadering al achter de rug. Een raadsvergadering waarin ze nog niet veel het woord heeft gevoerd.

'Ik ben nog heel onervaren als het gaat om politiek. Ik vind het ook wel heel fijn om gewoon mee te luisteren en te kijken hoe anderen het doen. Ik wil mij eerst nog goed inlezen in de materie. Ik denk dat ik mij eerst nog even gedeisd houd.'

'Het komt wel'

SP-coryfee Wim Koks zal zich waarschijnlijk niet gedeisd houden als hij voor het eerst het woord kan voeren in de Groninger gemeenteraad. Het ervaren raadslid heeft wel een tip voor de nieuwkomers.

'Ik kan me voorstellen dat nieuwelingen volledig verzuipen in de hoeveelheid informatie die ze over zich heen krijgen. Tegen hen zou ik willen zeggen: kalm aan, het komt allemaal vanzelf wel.'

Lees ook:

- Gevolgen lege gemeentekas Groningen worden tijdens formatie steeds duidelijker