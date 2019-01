Oud-liftinspecteur: 'Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt'

Één persoon raakte donderdagmiddag gewond nadat een personenlift met veertien mensen naar beneden viel. 'Dit komt bijna nooit voor', zegt liftspecialisten oud-liftinspecteur Koos van Lindenberg van het Liftinstituut.

De lift viel zeven verdiepingen naar beneden in een faculteitsgebouw aan de Anthonius Deusinglaan bij het UMCG in Stad.

Zeldzaam

Van Lindenberg legt uit dat 'echt omlaag vallen' in een lift eigenlijk niet kan. Dat zou volgens hem alleen kunnen gebeuren als de kabels breken en de rem defect is. 'Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Het zou wel kunnen dat er een ongecontroleerde beweging is, waardoor de lift met een te hoge snelheid naar beneden gaat. Dat geeft slechts heel even een onprettig gevoel wanneer je in de lift zit.'

Het liftenblok op de zesde etage van het gebouw. (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Normaal gesproken komt de lift, bij het breken van de kabels, altijd op een soort 'buffer' terecht. 'Dit wordt allemaal gecheckt bij het inspecteren van een lift. Een standaard controle, die wij al sinds 1953 uitvoeren.'

Traplopen gevaarlijker

Volgens Van Lindenberg gebeuren meer ongelukken met traplopen dan met het gebruiken van een lift. 'Ongelukken zijn gelukkig heel zeldzaam. Deze lift is geschikt voor twintig personen, en er zaten er veertien in. Dus de lift was denk ik niet overbelast. Maar onderzoek moet dit natuurlijk uitwijzen.'

Storing

Ieder jaar komen zo'n 47.000 Nederlanders vast te zitten in de lift. Volgens Van Lindenberg is dat niets geks. 'Een lift kan net als bijvoorbeeld een auto ook wel eens een storing hebben, waardoor je even vast komt te zitten. Ik heb het zelf ook een keer meegemaakt. 1 op de 4 Nederlanders zit wel eens vast in de lift. Vooral als je claustrofobisch ben is dat niet prettig.'

De oud-liftinspecteur benadrukt dat mensen die vastzitten in de lift altijd op hulp moeten wachten. 'Probeer nooit jezelf te bevrijden. Ga niet aan die deuren trekken!'

