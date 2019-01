Berndt Benjamins wordt fractievoorzitter van D66 Groningen

Berndt Benjamins is de nieuwe fractievoorzitter van D66 in de gemeente Groningen. Hij zit sinds 2012 in de gemeenteraad en volgt Jetze Luhoff op.

Luhoff had voor de verkiezingen in november al zijn afscheid aangekondigd. Hij was kandidaat-wethouder voor D66 in het Westerkwartier, maar de democraten kregen na de verkiezingen geen plek in het college.

Benjamins vindt het een eer

'De rol van fractievoorzitter voor de lokale D66-fractie is een bijzondere eer en een mooie uitdaging', schrijft de kersverse fractievoorzitter in een persbericht. 'De politieke koers van D66 blijft uiteraard progressief, daarin is Luhoff een voorbeeld geweest.'

Wieke Paulusma

Opmerkelijk genoeg wordt Wieke Paulusma niet de nieuwe fractievoorzitter. Paulusma was als tweede geplaatst op de kieslijst van D66. De partij is op dit moment een college aan het formeren met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie.

Hoeveel wethouders?

Paul de Rook is de eerste wethouderskandidaat voor D66 in dat nieuwe college. De partij hoopt twee wethouders te gaan leveren, in dat geval wordt Paulusma de tweede wethouder namens D66.

Wanneer Paulusma geen wethouder wordt, zal ze in de gemeenteraad plaatsnemen. Het is dan wel de vraag of ze de rit gaat uitzitten. Ze heeft haar ambities heeft om een grotere rol voor haar partij te spelen namelijk nooit onder stoelen of banken gestoken.

D66 kelderde na de verkiezingen in november van negen naar vijf zetels.