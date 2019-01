Amateurs mogen hun partijtje meeblazen in nieuw groot fanfareorkest

Een nieuw groot fanfareorkest, met amateurmuzikanten uit de hele provincie, dat eenmalige concerten geeft op grotere podia. Dat is het doel van Orkest op maat!

Daarmee moet de blaasmuziek in Stad en Ommeland onder de aandacht van een breed publiek worden gebracht. Tegelijk kunnen amateurs die nu vaak in kleine, plaatselijke fanfares zitten ervaring opdoen in een grote zaal.

Het nieuwe orkest gaat bestaan uit amateurmuzikanten uit de hele provincie, die vaak zelf lid zijn van een fanfareorkest in hun eigen dorp, stad of streek. Het is de bedoeling dat zij daar gewoon blijven spelen en ondertussen thuis repeteren voor het nieuwe orkest.

Intekenen

De muzikanten moeten een redelijk niveau hebben (in muziektermen: niveau B) of een gelijksoortige ervaring. Ze kunnen per project 'intekenen' op een bepaalde plaats in het orkest. Mochten er voor sommige partijen te weinig muzikanten zijn, dan zijn er invallers beschikbaar die het orkerst aanvullen. Maar volgens initaitiefnemer jan Willem Dekker is de kans klein dat die nodig zijn: 'Ik denk dat er heel veel belangstelling is voor dit project. Het voorziet in een behoefte.bij veel amateurmuzikanten.

De andere initiatiefnemers van Orkest op Maat! zijn dirigent Jaap Musschenga en webmaster Albert Kruize. Hij schreef de software die het online 'íntekenprogramma' mogelijk maakt.

Theatertour

Het nieuwe provinciale orkest moet elk jaar een theatertour door de provincie gaan maken en geeft een keer per jaar een groot concert. De première zal dit jaar in theater De Klinker in Winschoten zijn op zaterdag 29 juni. Alex Vissering is dan de zanger van het orkest.